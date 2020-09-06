الداخلية: إرتفاع في حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، السبت، إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وذكر تقرير المجلس القومي للدفاع المدني أن “الوفيات ارتفعت إلى 101، والإصابات 46”.

وأشار إلى أن الفيضانات والسيول أدت كذلك إلى “انهيار 24 ألفا و582 منزلا كليا، و40 ألفا و415 جزئيا، إضافة إلى تضرر 179 مرفقا، و354 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي”.