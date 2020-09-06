محمد عيسى عليو يتعهد بالوقوف مع قضايا المعاشيين بشرق دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعهد والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسى عليو بالوقوف مع قضايا المعاشيين وتقديم كافة المساعدات الضرورية والإنسانية لهم باعتبارهم واحدة من اهم الشرائح المجتمعية الذين افنو اعمارهم خدمةً للوطن. وقال عليو في لقاء بالمعاشيين ان للمعاشيين حق ودين على كل حر يعرف قدرهم بما قدموا للمجتمع و وجه كل مؤسسات الدولة بالولاية بالوقوف مع قضايا المعاشيين ودعمهم. من جانبه تعهد امين ديوان الزكاة بالولاية الاستاذ آدم مختار ادريس التبرع بسلة غذائية لكل المعاشيين بالولاية لمواجهة التحديات الحالية مشيرا الي ان الديوان سيقوم بدراسة حالات المعاشيين وتقديم مشروعات تنموية لمساعدتهم.

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