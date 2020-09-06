محاكمة علي عثمان محمد طه اليوم بتهمة خيانة الأمانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تواصل محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، النظر في الاتهامات الموجهة للقيادي بالنظام البائد نائب الرئيس السوداني السابق ، علي عثمان محمد طه، بخيانة الأمانة في بلاغات تخص منظمة العون الإنساني.

ويمثل طه بمعية الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين في قضية الانقلاب على النظام الديمقراطي العام 1989.

ويمثل أمام المحكمة الكائنة بحي الامتداد، برئاسة القاضي رافع محمد، كل من طه والأمين العام السابق بالمنظمة.