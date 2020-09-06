رئيسة مفوضية حقوق الانسان ترفضها قرار لجنة التفكيك باقالتها من منصبها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت رئيسة مفوضية حقوق الانسان حورية اسماعيل رفضها قرار لجنة التفكيك الذي قضى بإعفائها من منصبها ووصفته بغير القانوني، لمخالفته للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وأكدت أن الحيثيات التي ذكرها عضو لجنة ازالة التمكين د. صلاح مناع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمقر صحيفة الانتباهة وبنى عليها قرار الإعفاء مجافية للحقيقة، وغير صحيحة ، ونوهت الى أن تلك الحيثيات تنم عن عدم معرفة تامة بعمل المفوضية الكبير ، وقالت حورية: إن لجنة التفكيك كان الاجدر بها أن تتصل برئاسة المفوضية لمعرفة مهامها واختصاصاتها وسلطاتها ،ولا يمكن التدخل في شأن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والتي تباشر مهامها بقوة القانون الوطني والاقليمي والدولي ، وكذبت حورية ماورد في القرار والذي اشار إلى أن رئيس واعضاء المفوضية ينتمون لأسرة الرئيس المخلوع ، ونوهت حورية إلى أن قرار الاعفاء لم يصدر من المجلس السيادي باعتباره الجهة التي قامت بتعيين رئيس المفوضية وأعضائها ، وأردفت اذا كان هنالك ثمة اعفاء لإعضاء المفوضية فمن الاجدر أن يأتي من رئيس المجلس السيادي.

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