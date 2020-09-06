الأرصاد الجوي: سحب رعدية وأمطار اليوم “الأحد” بعدد من ولايات السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر، ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء متفرقة من ولايات (سنار، النيل الأزرق، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى) خلال اليوم “الأحد” حتى صباح الغد.

وحذّرت الهيئة، مُستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بأخذ التدابير اللأزمة، ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخِّي الحيطة الحذر.

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