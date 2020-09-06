الصادق المهدي: قوش لعب دوراً في عدم فض الاعتصام بالقوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي عن لقاء جمعه برئيس المخابرات السابق الفريق أول صلاح عبدالله قوش في القاهرة إبان مكوثه فيها قبل سقوط البشير.
وقال المهدي، في المؤتمر الذي انعقد بدار الإمام بالملازمين في أمدرمان السبت تحت عنوان: (بعد مرور عام على حكومة الثورة، أين يقف السودان؟): (قوش قال لي بالحرف الواحد (نحنا ما عندنا رأس تعال قودنا).
وأكد المهدي أن قوش ظل منذ فترة طويلة له أجندة شخصية للاطاحة بنظام البشير منذ أيام كان في استشارية الأمن، وكان يرغب باستمرار في تغيير النظام لأنه يعتقد أنه (الوريث).
وأضاف المهدي،: (قوش دعا ناس من ناسنا أكثر من مرة، وقوش فطر معاي وقال لي نحنا دايرين نغير النظام وليس دعم النظام، لكن بعدها بأيام تم اعتقاله).
وأوضح المهدي أن قوش لعب دوراً في عدم فض الاعتصام بالقوة وله أدوار في اللجنة الأمنية، موضحا: (قوش عليه مآخذ كثيرة لكن في الوقت المناسب أكد عدم فض الاعتصام).
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