نيابة الفساد ترفض ضمانة لاخراج نجل عبد الله البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت مصادر أن نيابة الفساد رفضت ضمانة نجل عبد الله البشير لأن ضامنه غير كفء. ووفقاً لتفاصيل البلاغ أن السلطات الأمنية ألقت القبض على نجل عبد الله البشير في بلاغ فساد حول كيفية امتلاك نادي “ال جي سي” بالخرطوم شارع المطار والمتهم شريك بالنادي.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، في وقت سابق صادرت لجنة إزالة التمكين والتفكيك النادي ودون البلاغ في مواجهة نجل عبد الله البشير بمخالفة نص المادة (4) فساد وتم حظره من السفر للخارج.