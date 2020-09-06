شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علمت مصادر أن نيابة الفساد رفضت ضمانة نجل عبد الله البشير لأن ضامنه غير كفء. ووفقاً لتفاصيل البلاغ أن السلطات الأمنية ألقت القبض على نجل عبد الله البشير في بلاغ فساد حول كيفية امتلاك نادي “ال جي سي” بالخرطوم شارع المطار والمتهم شريك بالنادي.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، في وقت سابق صادرت لجنة إزالة التمكين والتفكيك النادي ودون البلاغ في مواجهة نجل عبد الله البشير بمخالفة نص المادة (4) فساد وتم حظره من السفر للخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة الفساد ترفض ضمانة لاخراج نجل عبد الله البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.