حريكة: الاقتصاد السوداني تحول الى (اقتصاد جلابة) تجارة بدون انتاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة ، د. آدم حريكة، إن الاقتصاد السوداني تحول الى (اقتصاد جلابة) تجارة بدون انتاج.

وأشار الى أن ربع سكان البلاد موجودون بالخرطوم غير منتجين ، ويعتمدون على سلع (مستوردة ومدعومة).

واكد في مداخلة له في منتدى بعنوان ( الراهن الاقتصادي المأزوم) ، أمس ، أن البلاد في حاجة لمنظومة سياسات متكاملة لحل الازمة، وإزالة التشوهات في السياسات التي برزت في سعر الصرف، وتقليل معدلات الإنتاج والنمو حتى صارت سالبة، ثم إيجاد معالجات جزرية لنظام الدعم، وحصر حريكة، مشكلات السياسات المشوهة في الفساد وضعف الأداء في الضرائب والجمارك، وشدد على ضرورة توحيد سعر الصرف.

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