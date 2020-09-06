إنطلاق مبادرة لجان المقاومة بشمال كردفان لتعمير حزام الصمغ العربي

الخليج 365 :

ترأس الاستاذ خالد مصطفي آدم والي ولاية شمال كردفان الاجتماع المشترك لانطلاقة مبادرة لجان المقاومة بشمال كردفان لغرس شتول شجرة الهشاب بمناطق الولاية؛ في إطار حملة حنبنيهو لتعمير حزام الصمغ العربي ؛وضم الاجتماع مديرغابات الولاية واتحاد أصحاب العمل والحرية والتغير ولجان المقاومة .

وأشاد الوالي بالحماس الكبير والعمل من أجل إنجاح المبادرة؛ ووعد بدعم ومباركته للحملة التي ستنطلق صباح الثلاثاء المقبل.

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وقدم المهندس محمدين الامين محمدين مدير غابات شمال كردفان ؛ تنويرا مفصلا عن المبادرة التي تستهدف كل مجتمع الولاية؛ مؤكدا جاهزية الغابات لإنتاج الشتول الخاصة بالحملة لإعمار حزام الصمغ العربي.

وفي السياق ذاته اكدت قيادات الحرية والتغيير ولجان المقاومة جاهزيتهم للمشاركة في الحملة ؛التي ستنطلق بعدد700 من شباب المقاومة في مناطق حزام الصمغ العربي .

وامتدح مولانا آدم بشر ابراهيم امين ديوان الزكاة بشمال كردفان؛ حماس شباب المقاومة لتعمير حزام الصمغ العربي ؛وقال إن هذا المشروع استراتيجي لزيادة الدخل القومي ؛معلناعن دعمه له بعدد من المعينات .