د.مضوي ابراهيم يرهن تعافي الاقتصاد بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير د.صديق كبلو المستوردين بأنهم تسببوا في نقل سوق النقد الاجنبي الى خارج البلاد بالاضافة إلى حرمان السودان من عائدات المغتربين واستيراد سلع الكمالية غير الضرورية.

وقال كبلو أمس في المنتدى الاقتصادي الثالث حول( الراهن الاقتصادي المأزوم الاسباب والحلول) بقاعة الصداقة: هناك غياب كامل لقطاع المستوردين والمصدرين في الانتاج وتساءل عن أوجه صرف ارباحهم، ودعا لضرورة اعادة تنظيم الاستيراد لافتا لاهدار مبلغ 3،500 مليار دولار في السلع الكمالية ،ـودعا الدولة للجلوس مع الجانب المنتج من الرأسمالية السودانية وحل مشاكلهم.

من جانبه قال د.مضوي ابراهيم إن الفساد ليس مقصوراً على المؤتمر الوطني ، فقط بل تعداه إلى القطاع الاقتصادي بصورة اكبر ، ورهن تعافي الاقتصاد بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية وزاد (الاقتصاد لايتعافى لو ما قامت مفوضية مكافحة الفساد )، ودعا مضوي لوضع حزمة من السياسات الكلية المتكاملة للخروج بالاقتصاد ، واعتبر أن السياسات الحالية تقوية للفساد .

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