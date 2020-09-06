ضيو مطوك: البرهان وسلفا كير سيحددان التوقيت النهائي لتوقيع إتفاق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو لجنة الوساطة الجنوبية بمفاوضات السلام السودانية في جوبا ضيو مطوك إن توقيت التوقيع النهائي للسلام بين الحكومة والجبهة الثورية سيتم تحديده من قبل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأضاف ضيو في تصريح صحفي ان جلسات اليوم السادس ناقشت ملف السلطة في مسار دافور، فيما ناقش مسار شرق السودان بعض القضايا التي كان قد توقف فيها العمل في الأيام الماضية.

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واعتبر ضيو اليوم هو الأخير لعمل لجان المصفوفة، متوقعا ان يوقع المتفاوضون على المصفوفات بعد اكتمالها بغرض التوقيع النهائي.

وأضاف ضيو ان الوساطة ستعقد إجتماعا تلتقي فيه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لرفع التقرير النهائي للتفاوض ومن ثم الإعلان عن مؤتمر صحفي حسب مخرجات الإجتماع مع الرئيس سلفاكير لتحديد الموعد النهائي لإتفاق السلام الشامل.

صحيفة الانتباهة