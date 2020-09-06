قرار بتشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر الإقتصادي بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم 30م لسنة 2020م بتشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر الإقتصادي بولاية الجزيرة حيث سمي القرار والي ولاية الجزيرة راعيا وعميد كلية الإقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة رئيسا ومدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة عضواً ومقررا وعضوية عميد كلية الزراعة وثلاثه ممثلين للجان المقاومة وثلاثه ممثلين لقوي إعلان الحرية والتغيير ومدير تلفزيون الولاية ومدير وكالة السودان للأنباء بالولاية وممثل لشرطة الولاية ورئيس لجنة تسيير إتحاد أصحاب العمل ورئيس لجنة تسيير الغرفه التجاريه .. وحدد القرار مهام اللجنة بالتحضير لقيام المؤتمر وتحديد المدعوين والأوراق ومعديها وزمان ومكان ومدة إنعقاد المؤتمر .. وحدد القرار أهداف المؤتمر برفع خطة إسعافية مدتها 4 شهور وخطة متوسطة تبدأ من بداية فبراير 2021م تنتهي في 2023م .. وأشار القرار الي أن أهداف الخطة ترتكز علي تنشيط دور الفرد والجماعه في العملية الإنتاجية وتشجيع الإستثمار ووضع الضوابط الكفيلة ليلعب دوره الإيجابي في حركة النشاط الإقتصادي بالولاية والنهوض والريف والصناعة المحلية .

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