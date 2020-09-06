المهدي يكشف تفاصيل جديدة عن آخر أيام العهد البائد

كشف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، تفاصيل جديدة عن آخر أيام النظام البائد. وقال المهدي إن النظام البائد أعد العدة لقمع ثورة ديسمبر واتخذ لنفسه فتوى، وأكد أن الرئيس المعزول عمر البشير اخترق الجيش والشرطة وسلح المخابرات واتخذ الدعم السريع لحمايته، وأضاف بأن الطاغية البشير له فقه لوحده ولا يعرف شروط القصاص.
وبحسب صحيفة الدار، أكد المهدي في (منتدى صحيفة الإنتباهة) أمس السبت، أن اللجنة الأمنية عزلت البشير دون تخطيط وبإجراءات مرتجلة، وذكر أن المعزول أعلن ارتداء الكاكي وفض الاعتصام بنفسه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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