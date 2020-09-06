سماح مبارك خاطر: بعض الديون لا ترد

نشرت المذيعة بتلفزيون السودان سماح مبارك خاطر صوراً لها مع والدها الاعلامي المخضرم عبر صفحتها الشخصية في الفيس بوك اثارت الشجون. وكتبت في تعليق: “بعض الديون لا ترد.. عيد ميلاد القمر.. كل عام وانت بخير وعافية وحب” في اشارة منها لعيد ميلاد والدها الاعلامي الرقم الذي قدم للاعلام السوداني نجوما محمد وتسابيح واخيراً سماح التي اطلت مؤخراً في تلفزيون السودان، حيث تجاوب معها اصدقاؤها بتعليقات حول ان والدها يستحق الود والاحترام لما قدمه للاعلام طوال “40” عاماً. Advertisements ووجدت اطلالة سماح مبارك خاطر عبر شاشة تلفزيون السودان بحسب صحيفة صوت الأمة أصداء واسعة عبر نشرة الاخبار حيث اعتبرها الكثيرون امتداداً لوالدها وشقيقها محمد وشقيقتها تسابيح خاطر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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