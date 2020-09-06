شرحبيل أحمد: تفرغت للرسم واتفقت مع مجلات الأطفال

اعترف الفنان شرحبيل احمد بان جائحة كورونا اصابت الحركة الفنية بالشلل. Advertisements وقال شرحبيل في تصريحات بحسب صحيفة صوت الأمة، ان الفيروس اوقف حركة الفنانين بشكل كبير. وعن تأثير كورونا عليه بصورة شخصية ذكر احمد تفرغت للرسم بشكل تام خاصة وانني اتفقت مع عدد من مجلات الأطفال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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