الخليج 365 : قالت مصادر عالية الثقة ان اعضاء لجنة تطبيع الهلال رفضوا عرض مقدم للاعب وليد الشعلة من ناديا شباب بلوزداد واتحاد العاصمة الجزائريان وقالت المصادر ان عدد من اعضاء اللجتة ابلغوا الشعلة بالقرار وطالبوه بالاستمرار مع الفريق،ومواجهة المباريات القادمة .. وكانت العروض الاحترافيه للشعلة قد تم تقديمها عن طريق وكيل لاعبين جزائري معروف واحتوي العرض علي مبلغ مالي للنادي واخر للاعب.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على قرار لجنة التطبيع الهلالية بخصوص عرض إحتراف وليد الشعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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