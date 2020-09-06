القبض على العازف “طاسو” برفقة مجموعة من الفنانات بشرق النيل

الخليج 365 : علمت مصادر بأن الشرطة ألقت الشرطة القبض على العازف عبد الرحيم طاسو أثناء مشاركته بالعزف مع مجموعة من،الفنانات بمنطقة شرق النيل. وبحسب ما ورد للمصدر فإن الأسباب تعود إلى أن الحفل الذي شارك فيه طاسو لم يكن به التزام بالاحترازات الصحّية الوقائية من فيروس كورونا.

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