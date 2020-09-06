ضبط (7) مصانع تنتج زيوت طعام وسمن من شحوم حيوانات مجهولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ضبطت مباحث حماية المستهلك 7 مصانع عشوائية، تنتج زيوت طعام وسمن من شحوم الأبقار وحيوانات مجهولة وتباع في عبوات تحمل ديباجات شركات عالمية ومحلية معروفة.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن إدارة حماية المستهلك، أطلقت حملة وفق معلومات دقيقة عن نشاط مجموعات في صناعة زيوت الطعام (التحمير) والسمن من شحوم ولحوم أبقار وحيوانات أخرى مجهولة، و داهمت القوة 7 مصانع عشوائية وضبطت متهمين، ومواد معدة للتصنيع وأخرى جاهزة، وأضاف المصدر أن القوة ضبطت عبوات وديبجات شركات عالمية ومحلية معروفة لدى المستهلك.

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