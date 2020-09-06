عاجل.. ضبط 7 مصانع تنتج زيوت طعام وسمن من شحوم حيوانات مجهولة

ضبطت مباحث حماية المستهلك 7 مصانع عشوائية، تنتج زيوت طعام وسمن من شحوم الأبقار وحيوانات مجهولة وتباع في عبوات تحمل ديباجات شركات عالمية ومحلية معروفة. وقال مصدر لصحيفة السوداني المحلية إن إدارة حماية المستهلك، أطلقت حملة وفق معلومات دقيقة عن نشاط مجموعات في صناعة زيوت الطعام (التحمير) والسمن من شحوم ولحوم أبقار وحيوانات أخرى مجهولة، و داهمت القوة 7 مصانع عشوائية وضبطت متهمين، ومواد معدة للتصنيع وأخرى جاهزة، وأضاف المصدر أن القوة ضبطت عبوات وديبجات شركات عالمية ومحلية معروفة لدى المستهلك



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