امريكا .. مزيد من الصور البشعة للشرطة.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مزيد من الصور البشعة تتكشف يوما بعد يوم عن الشرطة الأمريكية وعنصريتها وسوء تعاملها مع مواطنيها حتى اضحى الفهم السائد الان لدى غالب الملونين وجزء من البيض فى المجتمع الامريكى ان الشرطة هى اساس البلاء ومحل الداء ، وانه لاعلاج لازمة العنصرية فى المجتمع إلا باقتلاعها من جسم الشرطة كجهاز وذلك بتغيير كثير من النمط الذى كان سائدا ويتم التعامل على اساسه ، اضافة الى اجراء محاكمات فورية وايقاع عقوبات رادعة لكل متورط فى هذا السلوك المشين ، لعل ذلك يصلح بعض الخلل المتمركز فى بنية الاجهزة الرسمية كالشرطة التى يفترض ان تكون هى الحل لا اساس المشكلة.

وقد رأينا كيف ثار الشارع الامريكى ضد العنصرية المقيتة للشرطة وجريمتها البشعة بقتل المواطن الامريكى من أصل افريقى جورج فلويد خنقا تحت ركبة ذلك الوحش الكاسر وحوله زملاءه الوحوش الذين شاركوا فى الجريمة ، ورأينا الرئيس ترامب العنصرى يدافع عن القتلة المجرمين ويهاجم الضحايا المظلومين ، ورأينا كيف تعاطف كثيرون فى انحاء متفرقة من العالم مع المنادين بانهاء العنصرية فى امريكا ، ومع ان هذه الجريمة لم تكن الأولى ولا الوحيدة فى سلسلة جرائم الشرطة الأمريكية التى تبرز وجهها القبيح وتبين عنصريتها الكبيرة الا انها كانت الحادثة التى حركت الاحتجاجات ودعت الجميع للوقوف ضد الشرطة وكشف جرائمها وبيان كذبها واخفائها الحقائق فى بعض القضايا والحوادث التى وقعت ، ومن هذه الصور التى تبين مدى السوء الذى وقعت فيه الشرطة الأمريكية وكذبها وعنصريتها الفيديو الذى تم نشره مؤخرا والذى يبين مدى القسوة لدى ضباط الشرطة والوحشية التى يتعاملون بها مع المواطنين السود ، فقد تم الكشف عن الطريقة البشعة التى قتلت بها الشرطة مواطنا امريكا من أصل افريقى هو دانييل برود ، فقد اظهر التسجيل المصور أن ضباطاً قاموا بتغطية رأس الرجل بما يشبه الكيس في مارس الماضي وألقوا به أرضاً، وضغطوا على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مختنقاً. وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن حادثة مقتل دانييل برود وقعت في مدينة روتشستر في نيويورك، قبل شهرين من حادثة مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا في مايو الماضي.

ولم يكن أحد يعرف بالحادثة حتى عقدت عائلته مؤتمراً صحفياً نهاية الاسبوع الماضى قالت فيه إن الضحية كان يعاني مشكلات صحية وعقلية عندما اعتقلته الشرطة في 23 مارس، وتعاملت معه على نحو عنيف. وقال المتحدث باسم العائلة : (لقد توقف دانييل عن التنفس بعد أن جثم أفراد الشرطة عليه وهو مقيد اليدين)، مضيفاً أن دانييل توفي بعد 15 دقيقة من نقله إلى المستشفى. وأعلنت منظمة تعنى بحياة الأميركيين من أصول إفريقية أسماء 3 ضباط، تقول إنهم متورطون في مقتل دانييل، الذي طالب أفراد عائلته باعتقالهم وإيقاع العقوبة بحقهم.

وأظهر الفيديو طلب دانييل، وهو مقيد اليدين، من رجال الشرطة إبعاد مسدساتهم عنه أكثر من مرة، بينما كان يردد عبارات دينية. ويظهر الفيديو ضابطا وهو يخرج من سيارته ويقترب من دانييل ويطلب منه 6 مرات أن يجثوا بركبتيه على الأرض وأن يضع يديه خلف ظهره، ثم قام الضابط بتقييده بينما كان دانييل يردد: (نعم سيدي. نعم سيدي). بعد ذلك وصل عدد من الضباط الآخرين إلى مكان الحادث، ويبدو من التسجيل أن أحدهم يعرف دانييل بالاسم، وبعد 3 دقائق من بدء الحادث، يضع أحد الضباط كيساً مصمماً لمنع الشخص من البصق أو العض على رأس دانييل. بعد قليل، يتدحرج على الأرض ويصرخ بأشياء غير مفهومة، وعندما حاول الوقوف، تدخل ثلاثة ضباط لتقييده وإبقائه على الأرض. لاحقاً قال أحد الضباط: (لقد بدأ في التقيؤ، والآن يبدو أنه يعاني ضغطاً على صدره)، الأمر الذي استدعى حضور فريق طبي للمساعدة، لكن دانييل لم يكن يستجيب لمن حوله، وعلى ما يبدو أنه فقد الوعي. وذكر التقرير الطبي للوفاة بعد تشريح الجثة أن وفاة دانييل جريمة قتل ناجمة عن مضاعفات الاختناق في حالة تقييد جسدي.

انها امريكا فى احدى صورها البشعة – وما اكثرها – فهل مازال هناك من ينظر باحترام الى هذا النظام العنصرى المتوحش.