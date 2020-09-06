قحت توضح الاثار الكارثية لتعديل الموازنة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ليس جديدا ان تجهر قوى إعلان الحرية والتغيير برفضها تعديل الموازنة واصرارها فى كل سانحة على العودة عن القرار الصعب .

قوى إعلان الحرية والتغيير وفى العديد من المناسبات اوضحت رؤيتها التفصيلية حول المسألة ، وصدرت العديد من البيانات والكلمات والشروح عن تعديل الموازنة والاثار الكارثية الصادمة للمضى قدما فى تطبيق هذا القرار والنتائج السالبة لهذا الامر ، وقد تولى عدد من اقتصاديى قحت بسط الكلام فى ذلك طارحين البديل الذى يرونه يمثل الحل الانجح فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلد .

عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الأستاذ التجاني حسين شن هجوماً كاسحاً على الموازنة المعدلة للعام ٢٠٢٠م. وأعلن عن

رفضهم القاطع للموازنة المعدلة ، متحدثا عن آثارها الكارثية.

الأستاذ التجانى حسين طالب مجلس الوزراء بعدم تطبيق هذه الموازنة المعدلة واستبدالها بالموازنة التي أعدتها لجنة الخبراء الاقتصاديين ، وقال التجاني في المؤتمر الصحفي للجان مقاومة الخرطوم بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بدار اتحاد المصارف نهار الثلاثاء ( الأول من سبتمبر) أن تلك الموازنة لم يضعها العاملون بوزارة المالية ولم تمر بهم ولم يتم عرضها قبل اجازتها على المجلس المركزي أو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.

ومضى الأستاذ التجانى حسين موضحا عيوب هذا التعديل والاثار السالبة له قائلا :

ان موازنة ٢٠٢٠م المعدلة لما تبقى من العام اشتملت على تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني من ٥٥ جنيه إلى ١٢٠ للدولار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى ما فوق الـ ٢٠٠ جنيه مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع واشتملت على زيادة الدولار الجمركي بنسبة ٣٠٪ كل شهر الأمر الذي سيقود تلقائياً إلى ارتفاع مستمر في أسعار كل السلع بلا توقف واختفاء بعضها ، كما اشتملت الموازنة المعدلة على فرض ضريبة قيمة مضافة على الوقود وعندما يقترن ذلك مع تخلي الدولة عن واجبها في توفير الوقود عبر ما يسمى بالوقود الحر فهذا يعني ارتفاع جديد وكارثي في أسعار الوقود سيقود إلى مضاعفة أسعار كل السلع المنقولة بسبب ارتفاع تكلفة النقل وكذلك مضاعفة تعرفة المواصلات وتحويل حياة الشعب إلى جحيم.

وطرح حسين جملة من البدائل قائلا ان اللجنة الاقتصادية فى الحرية والتغيير قدمتها كبدائل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وفي مقدمتها فرض ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب وإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار والزراعة والصناعة الوطنية وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية للولاية العامة وفرض الضريبة النوعية على شركات الاتصالات وفرض سيطرة الحكومة على الذهب ومنع تهريبه وإقامة بورصة الذهب والصادرات الزراعية وارجاع شركات الحبوب الزيتية والاقطان والصمع العربي والماشية واللحوم لتتولى الصادر مما يؤدي لضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية وجذب مدخرات المغتربين وتطبيق مقترحهم بالوديعة الدولارية مما يؤدي لتقوية القوة الشرائية للجنيه السوداني.

انها ليست الصرخة الأولى التى تطلقها الحرية والتغيير رفضا على السياسة الاقتصادية واعتراضا عليها لكنها الاوضح فى بيان كوارث اعتماد تعديل الموازنة والعمل به فهل تستجيب الحكومة للمطالبات المتكررة هذه ام تمضى فى قرارها ؟ وهل تكتفى قحت بالتحذير ام ان لها خطوة ايجابية ستسلكها؟