لا للمتاجرة بالمشاهير..فيصل العجب نموذجا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

على عادة بعض قصيري النظر وعديمى الرؤية نشر احدهم صورة لقائد المريخ والمنتخب

الوطنى النجم الفذ الخلوق كابتن فيصل العجب مع بعض القيادات فى حركة العدل والمساواة ، وجاء الخبر عن انضمام كابتن فيصل للحركة ، وننقل ادناه الخبر كما تداولته المواقع الاخبارية ، يقول الخبر :

اعلنت حركة العدل والمساواة السودانية فجر اليوم(الخميس) عن انضمام كابتن المنتخب الوطني والمريخ السوداني فيصل العجب لعضوية الحركة. وقالت الحركة في بيان لها عبر الصفحة الإعلامية بفيسبوك : انضمام كابتن المريخ الكبير والمنتخب الوطني فيصل العجب إلى حركة العدل والمساواة السودانية اليوم بحضور السلطان إبراهيم ابكر هاشم ممثل رئيس الحركه بالداخل وعدد كبير من القيادات.

الى هنا والامر عادى فكابتن فيصل العجب مواطن سودانى وله كامل الحق فى الانضمام الى أى حزب أو حركة ولاغضاضة فى ذلك ، وباعتبار الرجل احد نجوم المجتمع البارزة ويحظى بشعبية كبيرة فمن حق الحركة او أى جماعة تنجح فى اقناعه ببرنامجها والانضمام اليها من حقها ان تفرح وتعلن ذلك على الملأ ، وكل هذا لاغضاضة فيه ، لذا جاء التعامل مع الخبر المنسوب لحركة العدل والمساواة باعتباره امرا عاديا ، وليس هناك ما يدعو للاستغراب ، وليس لاحد حق الاعتراض عليه أو رفضه ، لكن ما ليس طبيعيا ولا مقبولا ولايمكن ان يعتبر عاديا ان تلجأ جهة ما (جماعة أو فردا ، حركة أو شخصا ، حزبا أو غير ذلك) الى الاعلان بهذا الشكل الذى جاء به الخبر ، ويأتى النفى مكذبا الخبر ، فهذا امر قبيح لايليق بمن يحترم نفسه ان يقع فيه ، ويستحق من يقف وراء هذه الفرية ان يعاقب .

نقول ذلك ونحن نقرا نفى كابتن فيصل العجب للخبر ونشره توضيحات تبين مناسبة الصورة المنشورة له مع قيادة حركة العدل والمساواة ويوضح الحقيقة ، يقول الخبر :

أوضح الكابتن فيصل العجب القائد السابق لفريق المريخ أنه لم ينضم لأي حزب سياسي ولا يفكر في دخول السياسة.

وقال العجب في تصريحات لموقع ”سبورت 249” الإخباري الرياضي إن الصور على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في دعوة للمشاركة في مهرجان رياضي ولا علاقة لها بانضمامه لحزب معين.

وأكد العجب أنه يعتز بالمكانة التي يتمتع بها في الوسط الرياضي قائلاً “أنا زول رياضة ما زول سياسة”.

وكانت صور انتشرت “الجمعة” جمعت فيصل العجب مع قادة من حزب العدل والمساواة أشارت إلى انضمامه للحزب.

ان هذا الكلام واضح جدا فى ان كابتن فيصل العجب لم ينضم لحركة العدل والمساواة ولو انه انضم لها أو لغيرها فهذا من حقه ولا إشكال فى ذلك البتة لكن الأشكال كله فى نشر شخص لكلام كاذب والمشكلة الكبرى ان يأتى فى صفحة الحركة على الفيسبوك وهى احدى مصادر تلقى الجمهور أخبار الحركة وواجهة من واجهاتها الاعلامية التى لن تكون محل ثقة الناس وتصديقهم بعد الان .

لا للمناجرة باسماء النجوم والمشاهير ، ولا للكذب على الناس فحبل الكذب قصير وسريعا ما يتم كشفه ويفتضح الكاذب.