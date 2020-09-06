عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 6 سبتمبر 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

النائب العام ينفي خبر إمتناع ماليزيا الكشف عن أموال زوجة المخلوع .

كاتب أمريكي: أنقذوا السودان (الآن) لأنه سيساعد في إطعامنا يوما ما .

المهدي: الآلية التي تمت بين بين حمدوك والحلو سليمة .

قيادي بالحرية والتغيير: الحكومة ليست بقامة ثورة ديسمبر

السياسي

المهدي: أي انقلاب عسكري سيفشل

لجنة للتحقيق في حريق مكب نفايات بالخرطوم

الصحة: 218 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

إعلان مرتقب عن موعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام

ابراهيم الأمين: حكومة حمدوك ليست بقامة الثورة

القوات المشتركة السودانية الليبية تُحرِّر (22) شخصاً من عصابة إتجار بالبشر

قيادي بالحرية والتغيير يدعو لإرجاء قضايا “الحكم وعلاقة الدين بالدولة” إلى المؤتمر الدستوري

صحيفة أخبار اليوم:

مجلس الأمن والدفاع يعلن حالة الطوارئ بالبلاد لثلاثة أشهر.

الفريق ياسر العطا يكشف عن تباين الرؤى بين العسكريين والمدنيين حول التطبيع مع إسرائيل.

(اخبار اليوم) تتابع الفيضانات بالقرى المتحدة شمال بحري

خروج «31» مشروع زراعي من الموسم الصيفي بالنيل الابيض والغموض يكتنف مصير العروة الشتوية.

القوات المشتركة تحرر سودانيين من عصابة اتجار بالبشر وتوقع أفرادها.

صحيفة الوطن:

الصادق المهدي :طرح العلمانية بارتجالية سيؤدي لفتنة

تحرير “١٩” سوداني من قبضة عصابات الاتجار بالبشر

الكشف عن مهندس لقاء حمدوك والحلو

وزيرة التعليم العالي تستنفر الطلاب للمساعدة في مواجهة اثار السيول والفيضانات

صحيفة السوداني

مؤتمر صحفي مُرتقب لإعلان موعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام

لجنة الفيضان: المنسوب في الخرطوم وشندي يواصل الارتفاع وانخفاض في وارد (الديم)

الصادق المهدي نتائج التحقيق في فض الإعتصام ستكون لها أثار سياسية كبيرة.

الصادق المهدي قوش عرض علينا تغيير النظام قبل سنوات من سقوطه.

انهيار «ترس ترابي» يتسبب في غمر «المسعودية» جنوبي الخرطوم بمياه النيل مخلفاً خسائر فادحة

صحيفة النيل الدولية:

وزير الخارجية يكشف شرط أمريكا لرفع السودان من قائمة الإرهاب

الشعبية: حمدوك تعهد باستبدال فريق المفاوضات

اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية توضّح آخر التطوّرات

تحرير 19 سودانيا وثلاثة أجانب من عصابة للإتجار بالبشر

لجان إعداد المصفوفة تواصل أعمالها بجوبا

وفاة وجرح (7) طلاب من جامعة الضعين في حادث

صحيفة السوداني الدولية:

حركة عبدالواحد: لا تفاوض عبر المنهجية القديمة

ضيو: التوقيع النهائي للسلام قريبا

الصادق المهدي: امريكا تماطل فى رفع اسم السودان من قائمة الارهاب

Advertisements

القوات المسلحة

القوات المشتركة السودانية الليبية تحرر مواطنين من عصابة للإتجار بالبشر .

لجان إعداد المصفوفة إتفاق السلام تواصل أعمالها بجوبا .

إكتمال كافة الترتيبات لقيام إمتحانات الشهادة السودانية في موعدها .

إخلاء منطقة وواستي والعليفون الحديبة من السكان .

صوت الأمة

الأمة القومي يرحب باتفاق حمدوك والحلو .

اعلان حالة الطوارئ بالبلاد .

المهدي: تسليم المعزول للجنائية إحدى وسائل التطبيع مع الأسرة الدولية .

فجاج

كارثة عالمية.. المياه تجتاح المدينة الملكية بالبجراوية .

سنجة تعيش (الكارثة) وحكومة الولاية (لا) حس (لا) خبر .

%60.4 نسبة نجاح مرحلة الأساس بالقضارف .

تحرير (19) سودانيا و (3) أجانب من عصابة للإتجار بالبشر .

لقاح فايروس كورونا الروسي يظهر إستجابة مناعية .

صغيرون تدعو مؤسسات التعليم العالي للقيام بدورها المجتمعي .

تاسيتي الأخبارية

الفيضان يعزل منطقة الفكي هاشم والخليله .

المهدي: لا يمكن تمديد الفترة الانتقالية قبل تكوين المجلس التشريعي .

قيادي بالحرية و التغيير يكشف عن (19) اختراق للوثيقة الدستورية .

صحيفة آخر لحظة:

أضبط .. رجال أعمال يدفعون رشاوى لتسهيل مهامهم بوزارة التجارة

ياسر العطا: الحكم الذاتي للمنطقتين لا يهدد وحدة البلاد

(التغيير) تقر بـ(19) خرقاً للوثيقة الدستورية

القضارف: كورونا وراء تدني نجاح طلاب الأساس

غرفة المستوردين: ما يحدث في السوق الآن يهزم الثورة

تحرير 19 سودانياً و3 أجانب من عصابة للإتجار بالبشر

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي يرحب باتفاق حمدوك والحلو

اعلان حالة الطوارئ بالبلاد

المهدي: تسليم المعزول للجنائية إحدى وسائل التطبيع مع الأسرة الدولية

صحيفة تاسيتي الاخبارية الالكترونية:

الفيضان يعزل منطقة الفكي هاشم والخليله

المهدي: لا يمكن تمديد الفترة الانتقالية قبل تكوين المجلس التشريعي

قيادي بالحرية و التغيير يكشف عن 19 اختراق للوثيقة الدستورية

صحيفة اليوم التالي

مولانا أحمد النور الحلا رئيساً لنادي النيابة العامة

محفظة السلع: تأمين وقود سبتمبر وترتيبات جديدة لاستيراد الدواء

أزمة في وزارة المالية بسبب القبض على مدير المراجعة الداخلية

الحلو يشترط فصل الدين عن الدولة أو تقرير المصير

السيسي: مصر مستعدة دائمًا لتقديم كل سبل الدعم للسودان

استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم اليوم

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان يتلقى برقية تعزية من نائب امير دولة قطر

حمدوك يتلقى برقية تعزية في ضحايا الفيضانات من نظيره القطري

الصادق يرحب باتفاق جوبا ويدعو لوحدة وطنية

الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل يرحب باتفاق حمدوك والحلو

لجان إعداد المصفوفة تواصل أعمالها بجوبا

وزيرة التعليم العالي تهيب بالجامعات مواجهة تداعيات السيول

المركز السوداني للتوفيق والتحكيم ينظم ورشة حول المشتريات الحكومية

تحرير 19 سودانيا وثلاثة أجانب من عصابة للإتجار بالبشر

موجهات صارمة لضبط وتوزيع الوقود والغاز بالنيل الابيض

جنوب دارفور تطوي صفحة الخلاف بين الرزيقات والمراريت

انطلاق مبادرة لجان المقاومة بشمال كردفان لتعمير حزام الصمغ العربي

الصحة: (218) اصابة جديدة بكورونا ووفاة (9) وتعافي (113) شخصا