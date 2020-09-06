السيد نصر الله خلال لقاء هنية: تأكيد على ثبات محور المقاومة بوجه التهديدات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استعرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال استقباله ونائبه الشيخ صالح العاروري، والوفد المرافق، مجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة بشكل مفصل، وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار، خصوصاً “صفقة القرن”، ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، ومسؤولية ازأمة اتجاه ذلك.

وخلال الاجتماع تمّ التأكيد على ثبات محور المقاومة وصلابته، في مواجهة كل الضغوط، والتهديدات، والآمال الكبيرة المعقودة عليه.

كما جرى التشديد على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس، “القائمة على أسس الإيمان والأخوّة، والجهاد والمصير الواحد”، وتطوير آليات التعاون، والتنسيق بين الطرفين.

وكان هنية قال قبل يومين من بيروت إنّ “صواريخنا يمكنها أن تصل إلى تل أبيب وما بعد بعد تل أبيب”. ولفت إلى أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية “قد يفتح باباً لتحصين الوحدة الوطنية الفلسطينية”، مضيفاًَ “قررنا العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وتوجه هنية، للعدو الإسرائيلي قائلاً: “من أرض لبنان المقاومة لا مستقبل لك على أرض فلسطين”.

يذكر أنّ الأمناء العامين للفصائل الفلسطينيّة عقدوا الخميس الماضي اجتماعاً في السفارة الفلسطينيّة في لبنان، شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رام الله، وألقى به كل من عباس وهنيّة، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وممثلي الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كلمات، شددت بأسرها على ضرورة إنهاء الانقسام لمواجهة “صفقة القرن” ومخطط التطبيع.