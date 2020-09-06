اللجنة الإقتصادية : مستوردون أهدروا 3 مليارات دولار في جلب “سلع تفاخرية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أتهم عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو، المستوردين بنقل سوق النقد الأجنبي للخارج، وعدم استفادة البلاد من عائدات المغتربين، وحرمان البلاد من موارد حقيقية.
وأضاف في منتدي اقتصادي في الخرطوم يوم السبت: “وظفت مدخراتهم في استيراد سلع غير ضرورية بدلاً عن استيراد سلع ضرورية ومدخلات انتاج.
كما كشف كبلو، عن هدر 3 مليارات دولار في إستيراد “سلع تفاخرية” خلافا لسلع رئيسية تسهم في زيادة الانتاج.
وطالب الرأسمالية الوطنية بحل مشاكل البلاد وأقامة مؤسسات انتاجية، وأضاف: “أين المستوردين المصدرين من زبادة الانتاج”.
وشدد كبلو، على إعادة تنظيم الإستيراد لإعادة الجنيه إلى قيمته الحقيقية، ودعا القطاع الخاص للعمل كمنتج والا تدخل الدولة كمصدر، كما شدد على ضرورة اعادة تنظيم االسجل التجاري حتى “لا يدخل كل من هب ودب” في عمليات الصادر والوارد.
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