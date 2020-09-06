صورة لطفل الأكثر تداولاً على الوسائط السودانية بسبب الفيضانات.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

راجت صور مميزة لطفل يحمل “جوال تراب” لتتريس النيل، على مواقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، وأصبحت الأكثر تداولاً خلال اليومين الماضيين، مصحوبة بالتعليقات الإيجابية، ودعوات الخير والنجاة من الغرق، لصاحب الصورة، الذي يظهر على وجهه التعب والإحساس بالحزن على منطقتهم التي غمرها النيل.

الصورة المتداولة في الوسائط السودانية لطفل من منطقة الفكي هاشم، ريفي مدينة بحري، اسمه الهميم عبد المنعم الصديق وهو طالب في الصف الخامس، والده مقيم في المملكة العربية السعودية، وأكد مصدر مقرب له لـ كوكتيل بأن الهميم ظل من حارسي الترس(24) ساعة، مع بقية شباب المنطقة، ووصف بالهمة والعزيمة ومساعدة الآخرين.

كثيرون وصفوا الصورة الأكثر تداولاً بأنها مثال للشهامة والمروة وبأنها يجب أن تدرس، فهي عبارة عن “محاضرة” عن الكفاح.