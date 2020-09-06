قرار أمريكي يصدم أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسبب الكشف عن قرار أمريكي مرتقب ضد أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق في “صدمة شديدة” للشركة.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لرويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ما إذا كانت ستضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة السوداء التجارية، وذلك في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة حملتها على الشركات الصينية.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ هذه الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.أي.سي)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأمريكيين على السعي للحصول على رخصة خاصة، من الصعب الحصول عليها، قبل الشحن لهذه الشركة.

وقالت الشركة في بيان، السبت، إنها “في حالة صدمة شديدة” بعد سماع هذا النبأ لكنها مستعدة للتواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية على أمل حل أي مشكلة، مضيفة أنها لا تربطها أي صلة بالجيش الصيني.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلبات للتعليق.

عربي 21