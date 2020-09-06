الكشف عن رواتب (دولارية) ضخمة للعاملين بالنفط

الخليج 365 :

كشف إداري كبير يعمل بإحدى شركات النفط الوطنية، عن رواتب (دولارية) ضخمة يتقاضاها العاملون بقطاع البترول. وقال دكتور “محمد أحمد حامد” – أحد العاملين بشركات النفط : إنَّ راتب المهندس في مدخل الخدمة يبدأ بـ (1,098) دولاراً، أي ما يعادل الـ( 225) مليون جنيه (بالقديم)، هذا فضلاً عن وجود موظفين كبار بتلك الشركات يتقاضى أحدهم مبلغ (10) آلاف دولار ؛ حوالي (2) مليار جنيه شهرياً، غير المُخصَّصات السنوية الأخرى، رغم انخفاض الإنتاج من (600) ألف برميل في اليوم إلي (58) ألف برميل فقط بعد انفصال الجنوب 2011م، لكن مع ذلك يُعاني هذا القطاع من ترهُّل كبير ويحتاج إلى هيكلة عاجلة.

من جهته قال الجيلوجي بشركة سودابت “عبد الله محمد بلة” إنَّ وكيل وزارة النفط د. حامد سليمان حامد، يقود خُطَّاً لتعديل الرواتب لتصبح بالجنيه السوداني حسبما هو منصوصٌ عليه في عقود وزارة النفط وكل قوانين العمل المحلية والدولية، إلا أنَّ (لوبي) بالقطاع يُناهض هذا المسعى ويقف ضدَّه بشراسة، رغم أن قطاع النفط لم يُعد يساهم في عجلة الإنتاج المحلي كما كان عليه قبل انفصال الجنوب عام 2011م