الاتحاد الأوروبي: السودانيين يستحقون جني ثمار السلام والتنمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علق مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على اتفاق الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال، التي يقودها عبد العزيز الحلو.

وكتب بوريل، على “تويتر”، اليوم السبت: “أرحب باتفاق المبادئ بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال، بقيادة الحلو.

وأضاف: “خطوة أخرى مهمة على طريق تحقيق سلام شامل في السودان”، مضيفا: “السودانيين يستحقون جني ثمار السلام والتنمية”. سبوتنيك

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