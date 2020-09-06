قيادي بـ”الحرية والتغيير” ينتقد مستشار “حمدوك”

انتقد عضو حزب الأمة القومي القيادي بقوى الحرية والتغيير د. إبراهيم الأمين، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية آدم حركية، لاعتراف الأخير بشراء الحكومة الدولار من السوق الموازي بغرض الدعم بينما تلقي القبض على السريحة، وأكد أن الفاسدين بالبلاد أقوى من الحكومة الحالية.

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وذكر خلال تعقيبه على ورقة قدمها الأمين العام للغرفة القومية بعنوان الراهن الاقتصادي المأزوم الأسباب والحلول أن الحكومة الحالية لا تشبه الثورة السودانية، وأكد حرص الشباب على عدم استمرار الوضع كما هو الآن، وأشار إلى أن معاناة الشعب السوداني اليوم فاقت المعاناة في عهد الانقاذ ولفت إلى أن الفساد الذي تحدث عنه مقدم الورةق أصبح ثقافة يجب محاربتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)