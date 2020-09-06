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رصد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور للفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل تظهرها وهي ترتدي نظارة شمسية شبيهة بالتي الكانت ترتديها الممثلة المصرية الشهيرة ياسمين صبري والتي ظهرت بها في وقت سابق.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أكد ناشرو الصورة أن نظارة الممثلة المصرية نالت إعجاب الفنانة السودانية ما دفعها لشرائها والظهور بها في الصور التي نشرت في وقت سايق وأعيد نشرها مجدداً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعقد مقارنة بين النجمتين.
صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استغلت تفاعل الجمهور مع الصورتين, وعقدت مقارنة صعبة في شكل سؤال تم وضعه أعلى الصورتين يقول (من هي الأجمل بالفريم عشة الجبلية أم ياسمين المصرية) وشارك المئات من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في الاستفتاء.
وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن أغلب المعلقين فضلوا مساندة إبنة بلدهم الجبلية وقاموا بمنحها أعلى نسبة أصوات في الاستفتاء بينما اكتفى مناصري الممثلة المصرية بتعليق يقول (خليكم منطقيين شوية.. مافي علاقة بين الممثلة المصرية وعشة الجبل والفوارق كبيرة حتى من ناحية الشهرة والجماهيرية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة عشة الجبل تقلد الممثلة المصرية ياسمين صبري ورواد مواقع التواصل يعقدون أصعب مقارنة والكفة تميل لصالح (الجبلية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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