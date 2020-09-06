فتاة تبلغ الشرطة عن مقتل شقيقها والمتهم

لعبت الأقدار دوراً كبيراً في هذه الحادثة وذلك على إثر تلقي الشرطة لبلاغ من إحدى الفتيات أفادت فيه بمقتل شقيقها على يد متهمين، وبحضور الشرطة بمنطقة مايو تمت مطاردة المتهمين وعند اللحاق بأحد المتهمين حدثت مقاومة حول المسدس الذي يحمله الشرطي لتخرج منه طلقة أصابت المتهم في مقتل ليتوفى إلى رحمة مولاه.
وبحسب صحيفة الدار، قامت الشرطة على إثر ذلك بتحويل جثمان المتهم إلى المشرحة وتشكيل مجلس تحقيق للشرطي حول أسباب وفاة المتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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