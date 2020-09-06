السعودية تسمح للأساتذة السودانيين العالقين وأسرهم بالعودة للسعودية

أعلنت وكالات سودانية عن رحلات للأساتذة المقيمين بالسعودية والعالقين بالسودان واشترطت الوكالات وفقاً لمصادر امتلاك العالقين للرقم (حياك).
وأوضحت الوكالات أن خطوات الحصول على رقم (حياك) للأستاذ الجامعي ومرافقيه المضافين له في الإقامة تتمثل في أن ترفع كل مؤسسة تعليمية أسماء العالقين الذين ترغب في دخولهم للمملكة إلى الخارجية السعودية عبر منسق المؤسسة التعليمية.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، بعد التأكد من رفع الأسماء يتم الدخول إلى رابط الخارجية السودانية وبعدها يتم الاستعلام بواسطة رقم الجواز والإقامة وفحص فيروس كورونا PCR صورة من معلومات انتهاء الإقامة وصورة من تأشيرة الخروج والعودة بالنسبة لمقيمين والمرافقين وتبدأ الرحلات من 7 سبتمبر إلى 15 منه إلى مناطق الرياض وجدة والدمام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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