شاهد آثار الفيضانات بمنطقة المسعودية ولاية الجزيرة، جنوب الخرطوم

استغاثة هنا واخرى هناك، هذه هي منطقة المسعودية ولاية الجزيرة غمرت مياه الفيضانات كل المنطقة واحاطت بها كاحاطة السوار بالمعصم، ومن هنا تهيب المنطقة وتناشدة بحسب العربية السودان، كل المنظمات من هلال احمر ومجتمع مدني ومؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، بتقديم ما من شانه تخفيف آثار الفيضان والعمل على مساعدة الاهالي وانقاذهم ومد يد العون لهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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