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رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف سرا عن مبارك وشيراك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن سر يتعلق بالرئيسين الراحلين، المصري حسني مبارك، والفرنسي جاك شيراك.
ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية، مساء اليوم السبت، عن حسن مصطفى، مصري الجنسية، أن كرة اليد مصنفة ثاني أعلى لعبة، جماهيريا، بعد كرة القدم، وذلك خلال قرعة افتتاح مونديال اليد 2021.
وأشار مصطفى إلى أن تنظيم البطولة، يعد تحدي كبير لمصر، وأن بطولة العالم لمونديال 2021، ستصبح أكبر بطولة في العالم، تنظم بعد انتشار “كوفيد 19”.
وأضاف حسن: “هذا الحدث العالمي رغم الظروف الحالية، سينجح إن شاء الله”.
واسترجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ذكريات مونديال كرة اليد للعام 2001، قائلا: “بطولة 2001، كنت متوليا رئاسة الاتحاد الدولي قبلها بشهرين، وكانت البطولة في فرنسا، آنذاك، والرئيس شيراك، قال لي أنت مصري، وكان يشعر وقتها أن منتخب بلاده غير قادر على تخطي نظيره المصري، فتواصل معي الرئيس مبارك، وطلب مني أن نمرر المباراة لفرنسا بسبب علاقة الرئيس شيراك الجيدة بالمصريين”.

 

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