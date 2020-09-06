حادث سير مفجع يودي بحياة عريس سوداني عقب ليلة زفافه

أودى حادث سير مفجع بحياة شاب سوداني، يوم أمس السبت، على طريق الخرطوم مدني، عقب ليلة زفافه أثناء اصطحابه لعروسته في طريقه لقضاء شهر العسل.

وكان العريس الذي ينحدر من قرية فطيس ولاية الجزيرة وسط السودان، قد أكمل ليلة زفافه بحسب صحيفة السوداني، في طريقه لقضاء شهر العسل، وسط فرحة الأهل التي انقلبت رأساً على عقب، ليسودهم حزن عميق عقب نبأ وفاته.

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واسعف العريس إلى مستشفى رفاعة إلا أنه فارق الحياة مخلفاَ وراءه حزنا عميقاً وصدمة قاسية لدى عروسته وأسرته ومجموعة أصدق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)