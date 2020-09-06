عاجل.. أرقام جديدة بشأن "كورونا" في السودان

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الأحد 6 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٢١٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٩ حالات وفاة، فيما تم شفاء ١١٣ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان مساء السبت، عن التقرير الوبائي للفترة بين يومي ٢٨ أغسطس الماضي وحتى ٤ سبتمبر الجاري - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٨١ اصابة في الخرطوم، وباقي الاصابات في ٧ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٥٢٨٠ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٤٠٧ حالات، بينها ٨٣٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٧٢٥ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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