تجمع المهنيين يناقش التحديات التي تواجه العمل النقابي

عقد تجمع المهنيين السودانيين اجتماعا اليوم بوزارة الثقافة والاعلام ؛ شمل الأجسام المهنية واللجان التمهيدية ؛ولجان التسيير ولجان المقاومة بالمؤسسات؛ من أجل دعم وتعزيز مسار العمل النقابي وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مسيرة العمل النقابي ؛خصوصا قضية تكوين اللجان التمهيدية؛ وحصر العضوية ؛ووضع الأنظمة الأساسية وعقد الجمعيات العمومية وتطرق الاجتماع إلى مسودة قانون وزارة العمل ؛والمخاطر التي قد تواجهها اللجان التمهيدية ولجان التسيير في حال فرض هذا القانون؛ وتم الاتفاق على تكوين لجنة لمتابعة العمل النقابي؛ تتولى عملية التنسيق والتشبيك بين مختلف الكيانات النقابية وتقديم الدعم الفني واللوجستي لها في سعيها من أجل بناء التنظيمات النقابية في مختلف مواقع العمل.
وعبر الاجتماع وفق ( سونا) عن استنكاره للطريقة التي تمت بها صياغة قانون وزارة العمل حيث قرر تكوين لجنة للاتصال بوزارة العمل وإيصال رأي لجان التسيير واللجان التمهيدية في القانون. ودعا الاجتماع إلى الاستجابة السريعة لمطالب العاملين بهيئة توفيرالمياه والتضامن مع القادة النقابيين المفصولين في العديد من مواقع العمل ؛مثل مصنع التكامل للأسمنت ومصنع سكر كنانة ؛ومصنع العدادات وغيرهم من المفصولين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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