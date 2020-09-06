تجمع المهنيين يناقش التحديات التي تواجه العمل النقابي

عقد تجمع المهنيين السودانيين اجتماعا اليوم بوزارة الثقافة والاعلام ؛ شمل الأجسام المهنية واللجان التمهيدية ؛ولجان التسيير ولجان المقاومة بالمؤسسات؛ من أجل دعم وتعزيز مسار العمل النقابي و‏ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مسيرة العمل النقابي ؛خصوصا قضية تكوين اللجان التمهيدية؛ وحصر ‏العضوية ؛ووضع الأنظمة الأساسية وعقد الجمعيات العمومية وتطرق الاجتماع إلى مسودة قانون وزارة العمل ؛والمخاطر التي ‏قد تواجهها اللجان التمهيدية ولجان التسيير في حال فرض هذا القانون؛ وتم الاتفاق على تكوين لجنة لمتابعة العمل النقابي؛ تتولى عملية ‏التنسيق والتشبيك بين مختلف الكيانات النقابية وتقديم الدعم الفني واللوجستي لها في سعيها من أجل بناء التنظيمات النقابية في ‏مختلف مواقع العمل.

وعبر الاجتماع وفق ( سونا) عن استنكاره للطريقة التي تمت بها صياغة قانون وزارة العمل حيث قرر تكوين ‏لجنة للاتصال بوزارة العمل وإيصال رأي لجان التسيير واللجان التمهيدية في القانون. ودعا الاجتماع إلى الاستجابة ‏السريعة لمطالب العاملين بهيئة توفيرالمياه والتضامن مع القادة النقابيين المفصولين في العديد من مواقع العمل ؛مثل مصنع ‏التكامل للأسمنت ومصنع سكر كنانة ؛ومصنع العدادات وغيرهم من المفصولين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )