إصابات ووفيات جديدة بـ(كورونا) في السودان

أعلنت وزارة الصحة، عن 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و(9) وفيات وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقريرٍ لها اليوم السبت، إن ولاية الخرطوم سجلت (181)، الجزيرة (2)، الشمالية (3)، نهر النيل (4)، غرب دارفور (1)، البحر الأحمر (18)، شمال كردفان (5) والقضارف (4).

وبلغ إجمالي الإصابات وفق صحيفة السوداني (13407) والوفيات (832)، فيما بلغ عدد المتعافين (6725) وشددت وزارة الصحة على ضرورة اتّباع الإرشادات الصحية، والتبليغ الفوري عند حالات الاشتباه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )