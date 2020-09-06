أعلنت وزارة الصحة، عن 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و(9) وفيات وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقريرٍ لها اليوم السبت، إن ولاية الخرطوم سجلت (181)، الجزيرة (2)، الشمالية (3)، نهر النيل (4)، غرب دارفور (1)، البحر الأحمر (18)، شمال كردفان (5) والقضارف (4).
وبلغ إجمالي الإصابات وفق صحيفة السوداني (13407) والوفيات (832)، فيما بلغ عدد المتعافين (6725) وشددت وزارة الصحة على ضرورة اتّباع الإرشادات الصحية، والتبليغ الفوري عند حالات الاشتباه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات ووفيات جديدة بـ(كورونا) في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.