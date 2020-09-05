الخليج 365 : شكا العديد من أصحاب “السوبرماركت” ومحال تجارية بالخرطوم من رفض استلام مناديب شركات توزيع منتجات غذائية عملات من فئات الـ “10و20 و50” جنيهاً. ووفقاً لأصحاب محال تجارية تحدثوا، فإن المناديب يطلبون فقط الفئات الكبيرة من “100, 200, 500” جنيه وعزوا خطوة رفضهم بحسب صحيفة آخر لحظة بسبب أوامر صادرة من الشركات باعتبار أن الفئات الصغيرة تملأ الخزينة حسب قولهم واستكملوا الشركات ترفض أن تستلم تلك الفئات الصغيرة من العملة الوطنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناديب شركات يرفضون إستلام فئات الـ (20 و10) جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.