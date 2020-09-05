شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : صعدت أسعار الدولار على نحو مفاجئ مساء السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م بعد استقرار دام لأيام. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن أسعار الدولار كانت حتى عصر اليوم في حدود (204) جنيهات، إلا أنها قفزت فجأة بدون أسباب واضحة، بينما قال أحد التجار أن بداية الاسبوع تشهد دائماً ارتفاعاً ثم تعود الأسعار تدريجياً إلى مستوى معقول. وبحسب التاجر فإنه تم تداول الدولار مساء اليوم بـ (206) جنيهات، الريال السعودي (54.50) جنيه، الدرهم الإماراتي (55.10) جنيهات، اليورو (235) جنيه، الجنيه الإسترليني (262) جنيه، الريال القطري (54.90) جنيه، الجنيه المصري (12.90) جنيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعود مفاجئ للدولار بالسوق الموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.