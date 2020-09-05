جمال ريان يفضح مخطط ابن زايد والسيسي “الخبيث” ضد فلسطين ويوجه لهما هذه النصيحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، دولة الإمارات والدول التي “تفكر بالتطبيع” مع الكيان الإسرائيلي، أن تعيد حساباتها جيداً وأن تقرأ ما جاء في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

“ريان” وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها “وطن” دون ما نصه: ” أتمنى على الإمارات والدول التي تفكر بالتطبيع مع إسرائيل قبل الحل أن تقرأ جيدا ما جاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الختامي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية”

وتابع محذرا هذه الدول:”وان تحسب مئة ألف حساب لما ورد فيه من قرارات. نقطة في آخر السطر”.

وشن جمال ريان في تغريدات أخرى له هجوما عنيفا على رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، متهما إياه بالتآمر على القضية الفلسطينية ومحاباة إسرائيل مقابل تثبيت حكمه الانقلابي.

واتهم “ريان” أيضا السيسي وابن زايد وابن سلمان، بأنهم يخططون لطرد دولة فلسطين من جامعة الدول العربية، وإدخال اسرائيل بدلا منها بصفة مراقب.