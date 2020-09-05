فاجأت مذيعة إحدى الشركات بطلبها مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه لتقديمها احتفالاً مصغراً خاصاً بالشركة وأكدت مصادر وفق صحيفة السوداني أن إدارة الشركة رفضت الأمر معتبرة أنه استغلال ليس إلا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة تطلب (300) ألف جنيه نظير إطلالتها على منصة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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