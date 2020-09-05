مبادرة شبابية لتعمير حزام الصمغ بشمال كردفان

ترأس خالد مصطفي آدم والي ولاية شمال كردفان الاجتماع المشترك لانطلاقة مبادرة لجان المقاومة بشمال كردفان لغرس شتول شجرة الهشاب بمناطق الولاية؛ في إطار حملة حنبنيهو لتعمير حزام الصمغ العربي وضم الاجتماع مديرغابات الولاية واتحاد أصحاب العمل والحرية والتغير ولجان المقاومة . وأشاد الوالي وفق ( سونا ) بالحماس الكبير والعمل من أجل إنجاح المبادرة؛ ووعد بدعم ومباركته للحملة التي ستنطلق صباح الثلاثاء المقبل وقدم المهندس محمدين الامين محمدين مدير غابات شمال كردفان تنويرا مفصلا عن المبادرة التي تستهدف كل مجتمع الولاية؛ مؤكدا جاهزية الغابات لإنتاج الشتول الخاصة بالحملة لإعمار حزام الصمغ العربي وفي السياق ذاته اكدت قيادات الحرية والتغيير ولجان المقاومة جاهزيتهم للمشاركة في الحملة ؛التي ستنطلق بعدد700 من شباب المقاومة في مناطق حزام الصمغ العربي . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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