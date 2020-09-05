الكاف يتشدد فى شروط مشاركة الاندية فى موسم 2020- 2021 م

عقدت هيئة تراخيص الأندية في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، إجتماعاً اليوم ، برئاسة المهندس عزالدين الحاج وناقشت اللجنة الخطابات التي وردت من الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF، والتي تضمنت تشددا كبيرا حول إشتراطات المشاركة للأندية التي ستحصل على الرخصة للمشاركة في موسم الاتحاد الافريقي القادم 2020-2021م،

وأبرزها ضرورة خلو سجل النادي من المديونيات، لاسيما الخاصة بمستحقات اللاعبين والمدربين الصادر بشأنها قرارات من الفيفا أو كاس، زائداً ملف البنى التحتية والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة و غيرها من الملاحظات التي ظل يقيدها الكاف على الملاعب، بالاضافة إلى معايير نشاط القطاعات السنية، والمحاور القانونية.

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و أعلنت هيئة تراخيص الأندية عن إنعقاد إجتماعها القادم يوم الثلاثاء 8 سبتمبر عند الساعة الثانية ظهراً بمكاتب الاتحاد لإصدار الجداول الخاصة بتفاصيل العمل والمتطلبات مع تحديد التواريخ للجدول الترتيبي الاجرائي حول تقديم طلبات الترخيص أو التجديد، ومواقيت الفحص وما إلى ذلك.

وأوضح المهندس عزالدين الحاج رئيس هيئة تراخيص الأندية ان الإشتراطات شهدت تشددا كبيراً فيما يلي المديونيات وستكون خطرا كبيرا يحتاج إلى جدية موازية من جانب الاندية حتى تتمكن من الحصول على الرخصة للمشاركة افريقيا الموسم المقبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)