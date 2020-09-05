تحرير (19) سودانياً (3) أجانب من عصابة للإتجار بالبشر

تمكّنت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من تحرير (19) مواطناً سودانياً و(3) أجانب من قبضة عصابة للإتجار بالبشر بمنطقة المثلث الحدودية كانوا في طريقهم الى دولة ليبيا على متن سيارتين.
وقال رئيس شُعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية المقدم ملاذ حسن محمد سرور، إن تحرير الأشخاص من قبضة عصابة الإتجار بالبشر جاء بعد توافر المعلومات الكافية والرصد الدقيق لتحركات هذه المجموعة من قبل القوات المشتركة السودانية الليبية.
وأشار بحسب وكالة السودان الأنباء (سونا)، أن العام الحالي شهد تزايداً كبيراً في الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن القوات المشتركة السودانية الليبية قدمت المساعدات الإنسانية كافة للذين تم تحريرهم من قبضة عصابة الإتجار بالبشر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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