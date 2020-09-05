محفظة السلع: تأمين وقود سبتمبر وترتيبات جديدة لاستيراد الدواء

كشف المدير التنفيذي لمحفظة السلع الإستراتيجية عبد اللطيف عثمان، عن تأمين المحفظة لوقود شهر سبتمبر بقيمة (160) مليون دولار وتوفير (85) مليون دولار كانت تذهب للمافيا والسماسرة بما يعادل (420) مليون دولار في العام.
وأبدى عثمان في مداخله خلال المنتدى الاقتصادي الثالث للغرفة القومية للمستوردين اليوم “السبت”، وفق صحيفة اليوم التالي أسفه للهجوم الذي يطال المحفظة، وأشار إلى أن مهمة المحفظة الرئيسية تتمثل في حشد الموارد لاستيراد السلع الإستراتيجية عبر طرح العطاءات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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