وزير الدفاع الإيراني يكشف أسرارا جديدة عن استهداف قاعدة “عين الأسد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أسرارا جديدة عن استهداف قاعدة “عين الأسد” العراقية، في الثامن من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقلت وكالة “مهر”، مساء اليوم السبت، عن العميد حاتمي أن القدرات الصاروخية الإيرانية من العناصر الدفاعية المؤثرة التي يشعر “العدو” بالحساسية تجاهها لهذا السبب.

وأشار حاتمي إلى أن الجيش الأمريكي قد ذاق طعم هذه الصواريخ الإيرانية خلال العام الجاري، حينما أصيب العشرات من جنوده بارتجاجات في الدماغ في القصف الصاروخي لقاعدة “عين الأسد”.

ولفت إلى أن القوات الأمريكية لم تتمكن من الرد على ذلك، منوها إلى أن “الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية أثبتت للغربيين مدى دقة الإصابة بهذه الصواريخ”.