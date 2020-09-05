مواجهة ودية بين صقور الجديان ونسور قرطاج فى تونس

أكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، تسلمهم خطاب من نظيرهم التونسي، بتوقيع الأستاذ وجدي العوادي الكاتب العام للاتحاد التونسي ، يفيد بموافقتهم على طلب الاتحاد السوداني لكرة القدم، بمواجهة صقور الجديان ونسور قرطاج يوم 9 أكتوبر في تونس ضمن أيام الفيفا، والتي تم تحديدها في افريقيا من يوم 5 – 13 أكتوبر المقبل.
وأضاف أبوجبل وفق ( سونا ) ان لجنة المنتخبات برئاسة الدكتور حسن برقو، بدأت اتصالات ومخاطبات عبر الأمانة العامة لتأمين مباراة ثانية للمنتخب في تونس خلال أيام الفيفا مع أحد المنتخبات التي أعلنت عن مبارياتها في أيام الفيفا بتونس.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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