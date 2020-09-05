استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم غداً

أكدت مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن علي طه، في تعميم صحفي اليوم “السبت” أن استئناف الدراسة التدريجية المعلن حسب المصفوفة بالجامعة سيكون غداً الأحد.

ونفت المديرة وفق صحيفة اليوم التالي ما أشيع بأن الدراسة ستتعطل بسبب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، ووجهت العمداء والأسرة الجامعية بأن الدراسة ستكون في الموعد المحدد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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